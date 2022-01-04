غزل المحلة يكشف لمصراوي حقيقة توقيع مدافعه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

نفى علي العباسي، رئيس شركة غزل المحلة، ما تردد بشأن حصول الأهلي على توقيع محمد فتح الله "كماتشو" مدافع الفريق، مشيرا إلى أن عقده مع النادي ممتد لموسمين ونصف الموسم.

وقال علي العباسي، في تصريحات خاصة لمصراوي ردا على حقيقة توقيع كماتشو للأهلي: "كماتشو لم يوقع لأي فريق، كيف يوقع وعقده ممتد معنا لمدة موسمين ونصف".

وأضاف: "عقده كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولكنه وقع لنا لمدة موسم آخر منذ أيام، اللاعب يريد الاستمرار معنا وقال لي إنه لن يغادر الفريق إلا عندما نبلغه بالرحيل".

وشدد: "لن يستطيع أي ناد الحصول على أي لاعب في الفريق إلا عن طريقنا، وبالتأكيد الأهلي لا يتواصل مع أي لاعب إلا لو تواصل مع النادي أولا، الأهلي ناد كبير ولا يمكن أن يفعل ذلك".

وعن ملف المدرب الجديد للفريق بعد رحيل محمد عودة، كشف علي العباسي: "غدًا سوف نعلن عن اسم المدير الفني الجديد وجهازه".

وأتم رئيس غزل المحلة تصريحاته بالتطرق لصفقات يناير قائلا: "أنا لا أحب صفقات الشتاء، تكون صفقات فاشلة، لديّ لم يره أحد حتى الآن، سنقدم أربعة أو خمسة لاعبين للدوري سينبهر الجميع بهم".

يُذكر أن محمد فتح الله (28 عاما) تم استدعائه لقائمة منتخب مصر المبدئية لكأس الأمم الإفريقية، قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية المكونة من 25 لاعبا استعدادا للبطولة التي تنطلق بعد أيام قليلة بالكاميرون.