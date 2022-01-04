مصدر لمصراوي: فيفا يقر قواعد جديدة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد

أكد مصدر مسؤول في اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية، عن إرسال الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطاب رسمي خلال الساعات القليلة الماضية لكل الإتحادات القارية والوطنية والأندية المشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في أبوظبي خلال الفترة من 3 فبراير الي 12 فبراير القادم .

وشهد الخطاب تعديلات علي بعض البنود والقواعد المنظمة لمشاركة الفرق في البطولة المقبلة والتي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت أبرز هذه التعديلات علي قواعد المشاركة:

1- سمح فيفا للأندية بضم كل اللاعبين المسجلين خارج القائمة الأساسية وذلك تحسباً لإصابة أي لاعب بالكورونا خلال منافسات البطولة، وبالتالي يحق للأهلي قيد 23 لاعب بحد أقصي قبل 48 ساعة من موعد المباراة الأولي أمام مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل، وفي حال إصابة أي لاعب بالكورونا من القائمة النهائية 23 لاعب، يختار النادي لاعب بديل له من القائمة المبدئية 35 لاعب والتي أرسلت بتاريخ أمس 3 يناير.

2- تبدأ المباراة بشكل صحيح في حال تقديم النادي لقائمة الفريق بحد أدني 14 لاعب من بينهم حارس مرمي قبل 90 دقيقة من زمن المباراة، وفي حال إذا كان الفريق تقدم بقائمة أقل من العدد المذكور يتم عرض الأمر علي لجنة مسابقات البطولة لإتخاذ القرار النهائي.

وكان "يلاكورة" قد انفرد قبل عدة أيام بخطاب فيفا الذي أكد فيه علي إقامة مباريات كأس العالم للأندية في نفس موعدها المقرر مسبقاً خلال الفترة من 3 إلي 12 فبراير المقبل، وذلك بعد ما أكد المكتب التنفيذي للإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال إجتماعه مواعيد ومكان إقامة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتي 6 فبراير.

وقام فيفا بإجراء تعديل وحيد علي شروط المسابقة، حيث منح إستثناءاً لكل الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بتسجيل القائمة النهائية قبل 48 ساعة من أول مباراة لكل فريق في البطولة بدلاً من الموعد المحدد مسبقاً بالتسجيل بحد أقصي يوم 24 يناير، وذلك بسبب تزامن إقامة البطولة مع المراحل النهائية من كأس الأمم الأفريقية وضيق الوقت مع المراحل الختامية من تصفيات كأس العالم لمنطقة الكونكاف، وهو الحل التوافقي الذي أقره الفيفا بعد عدة إجتماعات تمت خلال الساعات القليلة الماضية.

وبناء علي تعديل شروط القيد، يحق للأهلي تقديم قائمته النهائية المشاركة في كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير، خاصة أنه سيخوض أولي مبارياته يوم 5 فبراير أمام مونتيري المكسيكي علي ملعب مدينة زايد الرياضية.