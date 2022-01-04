الامارات | سيباستيان لوب يجتاز أصعب اختبار في رالي داكار ويحافظ على المركز الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن سيباستيان لوب يجتاز أصعب اختبار في رالي داكار ويحافظ على المركز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتاز سيباستيان لوب اختباراً رئيسياً صعباً آخر في رالي داكار مع فريق البحرين ريد إكستريم بينما حافظ زملاؤه ناني روما وأورلاندو تيرانوفا على زخمهم في المرحلة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وبعد تسجيل فوزه في المرحلة الأولى قبل 24 ساعة، فقد لوب وزميله فابيان لوركين الكثير من الوقت بسبب مشاكل في نظام الدفع في سيارة فريق البحرين ريد إكستريم برودرايف هانتر خلال معظم المرحلة التي يبلغ طولها 255 كم..

وعلى الرغم من ذلك احتفظ بطل العالم للراليات تسع مرات بالمركز الثاني للترتيب العام خلف ناصر العطية، الذي يتقدم بفارق 37 دقيقة و 40 ثانية، مع بقاء تسع مراحل.

واضطر لوب إلى المضي قدما عبر 250 كم بالدفع الأمامي فقط، لكن مهارته وخبرته جعلت الفرنسي يحافظ على ترتيبه كأقرب منافس للعطية.

وسجل زميله بالفريق ناني روما رابع أسرع زمن في المرحلة التي ضمت مضامير وكثبان رملية حول القيصومة، ليتسلق إلى المركز الحادي عشر في الترتيب العام للرالي.

وبعد بعض التغييرات على سيارة برودرايف هانتر بعد المرحلة السابقة، حافظ أورلاندو تيرانوفا ومساعده داني أوليفيراس على إيقاعهما ليسجلا أحد المراكز العشرة الأوائل مرة أخرى وحافظا على المركز العاشر في الترتيب العام.

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