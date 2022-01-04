شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك لموسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقد، فىظل حرص إدارة الزمالك على الاحتفاظ بعبد الشافي لأطول فترة ممكن لما يقدمه من دور فني داخل الفريق ودور معنوي خارج الفريق، حيث يعتبر عبد الشافي من أكثر لاعبي الزمالك التزاما داخل وخارج الملعب.

وأبدى عبد الشافى ترحيبه بالاستمرار مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، لاسيما وإن تعاقد اللاعب سينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، مما يمنحه أحقية التوقيع لأى فريق خلال انتقالات شهر يناير الجارى.

وعقد أمير مرتضى المشرف على الكرة اجتماعا مع عبد الشافي للتفاوض حول تمديد العقد لمدة موسمين تبدأ من الموسم المقبل، على أن يتم تعديل قيمة عقده بما يتوافق مع مكانة اللاعب في الزمالك.

فى سياق متصل، اتفق مسئولو نادي الزمالك مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق علي تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل وذلك بعد المستوي المميز الذي قدمه اللاعب منذ عودته من الإصابة.

ويتبقي لسيسيه موسم واحد في عقده مع الزمالك وهو الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي بداية من يناير الجاري، إلا أن اللاعب رحب بالتجديد للزمالك وانهي اتفاقه مع النادي علي أن يتم التوقيع والإعلان خلال أيام.

وبدأت إدارة الكرة في الزمالك في التفاوض مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم : محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز زيزو ومحمد أشرف روقا ومحمد اوناجم ورزاق سيسيه واشرف بن شرقي.