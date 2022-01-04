شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلب موسيماني فى الأهلي قبل انطلاق دور المجموعات بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من محللي الأداء في الفريق تقريراً عن الفرق الثلاثة التى يلتقي معها الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التى تضم معه ، كلاً من الهلال والمريخ السودانيين بجانب صن داونز الجنوب أفريقي.

وطلب موسيماني من مساعديه تجهيز تقرير شامل عن الفرق الثلاثة قبل إنطلاق دور المجموعات في فبراير المقبل.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس الرابطة ثم مونديال الأندية بالأمارات لكن المدير الفني للأهلي يرغب في جمع أكبر قدر من المعلومات عن منافسيه في دور المجموعة لبطولة أفريقيا التى يحمل المارد الأحمر لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.