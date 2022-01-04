شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أيمن منصور صاحب أسرع هدف فى تاريخ بطولات أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1994، سجلت مصر رقما قياسيا فى تاريخ بطولة أمم افريقيا ، حين أحرز أيمن منصور هدفا لمنتخب مصر فى الثانية 21 من عمر اللقاء أمام منتخب الجابون فى نسخة عام 1994، وهو الرقم الذى لم يتم تجاوزه حتى الان.

ويعتبر منتخب مصر أيضا أكثر المنتخبات مشاركة في كأس أمم أفريقيا بواقع 24 مرة، حيث غاب عن 3 نسخ 2012 و2013 و2015.

ويتربع الكاميرونى صامويل إيتو على عرش الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم، برصيد 18 هدفا، وبفارق 4 أهداف عن الإيفواري لوران بوكو.

فيما يعد الدولى المصري السابق عصام الحضري أكبر لاعب خاض مباراة فى كأس الأمم الأفريقية على الإطلاق، بعمر 44 عاما و21 يوما، خلال نهائي نسخة 2017 أمام الكاميرون.

ويتقاسم النجم المصري أحمد حسن عميد لاعبى العالم السابق، والكاميروني ريجوبرت سونج لقب أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ البطولة برصيد 8 نسخ لكل منهما، وشارك اللاعبان السابقان في البطولة بشكل مستمر بين عامي 1996 و2010.

ويعتبر منتخب مصر هو الوحيد الذي اعتلى منصة التتويج بالكأس الذهبية 3 مرات متتالية، وذلك أعوام 2006 و2008 و2010.فيما توجت 3 منتخبات باللقب مرتين تواليا ، وهي مصر والكاميرون وغانا.

وتمكنت 10 منتخبات في التتويج باللقب دون التعرض لأي هزيمة، أبرزها منتخب مصر الذي حقق هذا الإنجاز في 5 مناسبات كاملة.

وأيضا منتخب غانا (4 مرات)، ونيجيريا والكاميرون (3)، ثم منتخبي الجزائر وكوت ديفوار (2)، ومرة واحدة لكل من المغرب وتونس وزامبيا وإثيوبيا.