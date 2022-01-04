شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعزى الاتحاد الإيفوارى فى وفاة أوسو كونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل مجلس ادارة النادى الاهلى خطاباً للاتحاد الايفوارى لكرة القدم يقدم فيه خالص التعازى فى وفاة اوسو كونان لاعب الفريق الأحمر السابق الذى وافته المنية اليوم وأيضاً تقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب ومحبيه ، وعبر مجلس الاهلى عن حزنه لوفاة اللاعب الذى كان واحداً من اللاعبين المميزين فى صفوف الاهلى قبل سنوات .

خاض الإيفوارى اوسو كونان مشواراً طويلا فى ملاعب كرة القدم، قبل مقتله على يد ابن عمه فى مسقط رأسه بكوت ديفوار.

وأكد الفيتنامي نجوين مينا تشواه وكيل أعمال اوسو كونان، أن لاعب الأهلى السابق قُتل على يد ابن عمه بعد أن وضع له السم فى النبيذ، بعد أن عاد لمسقط رأسه في كوت ديفوار لقضاء عطلة أعياد الميلاد.

وكان أوسو كونان يلعب ضمن صفوف فريق نام دينه الفيتنامي، ثم انتقل لخوض تجربة قصيرة في نادي البكيرية في دوري الدرجة الثالثة السعودي. أضاف وكيل أوسو كونان، إنه بعد عودته إلي مسقط رأسه للإحتفال بعطلة أعياد الميلاد في كوت ديفوار، حلت به الكارثة، حيث شرب كأسًا من النبيذ قام ابن عمه بوضع السم داخله، مما أدى إلى وفاته، لكن لم يتم معرفة الدافع حول ذلك.



