شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة تومسون سلة الأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب مايكل تومسون محترف الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بفيروس كورونا ، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليخضع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية.

و ظهر خلال الفترة الأخيرة على اعراض برد على أكثر من لاعب في صفوف الفريق، وخضعوا لاعبو سلة الأهلى لمسحة طبية ولكن جاءت نتيجتهم سلبية، لا سيما و أنه سيتم عزل مايكل تومسون في الحجر الصحي حتى تتحسن حالته الصحية وتصبح نتيجة مسحته سلبية.

يتصدر نادى الاتحاد السكندرى ترتيب دورى سوبر كرة السلة بعد انتهاء مباريات ذهاب الدور الأول لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، بعد الفوز على الأهلى فى الجولة السابعة.

وحصد الاتحاد السكندرى 13 نقطة جمعها بالفوز فى 6 مباريات وخسارة واحدة مقابل 12 نقطة للأهلى، الذى فاز فى 5 وخسر فى مباراتين، وبنفس رصيد الأهلى يأتى الجزيرة فى المركز الثالث، ثم المصرية للاتصالات رابعا بنفس عدد مرات الفوز و الخسارة.

ويحتل سبورتنج المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ومصر للتأمين سادسا بـ 9 نقاط فقط، يليه سموحة والزمالك بثمانية نفاط لكل منهما.

وشهدت الجولة الأخيرة من مباريات الذهاب ، فوز الاتحاد السكندرى على الأهلى 100\85 ، و الزمالك على التأمين 80\72، بالاضافة إلى تغلب الجزيرة على الاتصالات ، و سبورتنج على سموحة .