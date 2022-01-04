شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب كباتن الزمالك الخمسة فى الموسم الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق الزمالك العديد من عناصر الخبرة التي يكون لها دور داخل الملعب وخارجه في فرض روحا من المنافسة والانضباط داخل الفريق، ولعل من أبرز لاعبي الجيل الحالي في هذا الأمر هو محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق.

وفي التقرير التالي نستعرض أسماء الخمس لاعبين الكبار الذين يمثلوا كباتن الفريق وعناصر الخبرة ، وهم حلقة الوصل بين الجهاز الفني واللاعبين وكذلك إدارة النادي واللاعبين، والخماسي هم : محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وحازم امام ويوسف أوباما ومحمد أبو جبل.

فيما يضم فريق الزمالك العديد من عناصر الخبرة الأخرى والتي يزيد دورها الفني داخل الملعب عن دورهم خارج الملعب مثل احمد سيد زيزو ومحمود الونش وطارق حامد ، والذين يقوموا بدور الكابتن داخل الملعب في غياب أحد اللاعبين الخمسة كباتن الفريق.

من ناحية أخرى اقترب أدهم محمود نجل محمود الخواجة نجم نادي الزمالك الأسبق، من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الحالي، في ظل عدم تفعيل عقده الذى قام اللاعب بتوقيعه منذ فترة طويلة.

ويلعب أدهم محمود الخواجة في صفوف فريق الزمالك مواليد 2001 بمركز المهاجم الصريح ويعد أحد العناصر الأساسية بفريقه، مما جعله يدخل دائرة اهتمام أكثر من نادي بالدوري الممتاز بخلاف أندية القمة بدوري القسم الثانى.

من جانبه، كشف محمود الخواجة لـ"الخليج 365" أن نجله يمتلك عدة عروض في الوقت الحالي بعضها من أندية مصرية كما تلقي عروضا للعب في الإمارات والسعودية عبر وكلاء لاعبين وسيتم دراسة كافة العروض في الأيام المقبلة لاتخاذ القرار النهائي.

أضاف الخواجة أن نجله أصبح قريب من الرحيل عن الزمالك في الأيام المقبلة على طريقة حسين فيصل لاعب سموحة الحالي والذى كان ضمن صفوف القلعة البيضاء، حتى تقرر عدم استمراره وعدم توقيع عقود رسمية معه بناء على وجهة نظر مسئولي النادي.