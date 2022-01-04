شكرا لقرائتكم خبر عن عودة يطلب تقريراً عن المصابين فى المقاولون قبل الاستعداد للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب، تقريراً طبياً للوقوف على أخر أخبار المصابين بقائمة الفريق، لتحديد العناصر التي قد تغيب عن مواجهة البنك الأهلي المرتقبة في كأس رابطة الأندية، والتي تجمع الفريقين يوم 13 يناير الجاري.

ويعاني المقاولون العرب من قائمة إصابات طويلة، أبرزهم خالد الحسيني ومحمد حمدي زكي وأمير عابد.

وحدد محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، أبرز متطلبات الفريق فى الميركاتو الشتوي والمراكز التى تحتاج إلى تدعيم قبل استئناف الدوري العام بعد فترة التوقف الدولى القائمة بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الأمم لأفريقية.

واتفق عودة على ضم ثلاثة صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، أبرزها ضم مهاجم سوبر، وكان المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أكد على احتياج الفريق للتدعيم في مركز رأس الحربة وقلب الدفاع.

وحصل محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، على وعد من إدارة النادي بتلبية احتياجات الجهاز الفني فى الميركاتو الجاري، وضم صفقات مميزة لتدعيم صفوف الفريق قبل استكمال بطولة الدوري العام، والتي تتوقف فى الفترة الحالية بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.