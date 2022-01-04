شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير نظام كأس الرابطة فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على إدارة المسابقات ، أن بطولة كأس الرابطة في النسخة المقبلة ستقام بنظام خروج المغلوب وليس مجموعات مثل النسخة الحالية.

وأوضح عامر حسين في تصريحات خاصة، إن النسخة الحالية تقام وقت توقف طويل لإقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية لكن النسخة المقبلة لن تكون هناك أمم إفريقيا وبالتالي فلا يوجد وقت متاح لإقامة المباريات ولذلك تقام بنظام خروج المغلوب حتى تستهلك وقت أقل.

من ناحية أخرى، حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، ملعب مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة، وقرر مسئولو الرابطة إقامة المباراة على استاد برج العرب فى الإسكندرية أسوة بما يحدث فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.