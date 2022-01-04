شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر: مجموعتنا قوية في كأس الرابطة وهدفنا الوصول لأبعد مدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن مجموعة فريقه في كأس رابطة الأندية مجموعة قوية، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نشكر رابطة الأندية على هذه البطولة لأنها مفيدة لجميع الفرق في الدوري خلال فترة التوقف، ومجموعتنا قوية تضم أكثر من فريق واجهناه بمسابقة الدوري خلال الجولات التي خضناها.

واصل: نسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خلال البطولة وهدفنا الوصول لأبعد نقطة فيها والتتويج باللقب.

ووقع فيوتشر في المجموعة التي تضم فرق: بيراميدز، الاتحاد السكندري، إيسترن كومباني ومصر المقاصة وبيراميدز.

وجاء ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في المجموعة كالتالي:

وعاد فريق فيوتشر إلى تدريباته اليومية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون، وذلك عقب التعادل مع الأهلي فى الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام، بهدف لكل فريق، وحرص الجهاز الفني لفيوتشر على رفع اللياقة البدنية للاعبين، حيث خاض الفريق وصلة تدريبات قوية فى صالة الجيم.

ويحتل فيوتشر المركز الثاني عشر في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في الدوري حتى الآن، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.

من جانبه، قال عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، إنه كان يتمنى انضمام أحمد رفعت للمنتخب خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى إن إصابة مروان محسن أبعدته عن قائمة المنتخب ومواصلة التألق مع الفريق.

وأضاف عبد الظاهر، "أتوقع أن يصل منتخب مصر لدور النصف نهائي في كأس الأمم الإفريقية، وأفشة كان يستحق الانضمام للمنتخب".