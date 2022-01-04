شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب انطلاق بطولة افريقيا.. تعرف على موعد مباريات منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .
وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق
وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:
نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022
مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022
مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022
ويعتبر المنتخب المصرى هو سيد أفريقيا والاكثر تتويجا باللقب القارى حيث وصل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية في 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، الرقم الذى وضع منتخب الفراعنة على عرش صدارة المنتخبات الأفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.