شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب انطلاق بطولة افريقيا.. تعرف على موعد مباريات منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون فى الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون صاحب الضيافة، ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى .

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المنتخب المصري في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستهل الفراعنة دور المجموعات بمواجهة نيجيريا ثم غينيا بيساو ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب السودانى الشقيق

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات تأتي على النحو التالى:

نيجيريا × مصر .. الساعة 6 مساء يوم 11 يناير 2022

مصر × غينيا بيساو .. الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2022

مصر × السودان .. الساعة 9 مساء يوم 19 يناير 2022