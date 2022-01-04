شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات فى «الجيم».. وبرنامج بدنى بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر
وخاض لاعبو الأهلي جانبا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم» في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.
وأدى اللاعبون جانبا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن فقرات البرنامج التدريبي للاعبين.
وحدد الجهاز الفني برنامجا تدريبيا وبدنيا للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون بسب التوقف الدولي.
وكان الجهاز الفني للأهلي قد منح اللاعبين راحة من التدريبات؛ بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز؛ لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الحالي.
وغاب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم؛ استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وكانت قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت أمس الاثنين قد وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التي تضم أندية «سموحة والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».
ويخوض الأهلي أولى مبارياته في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة أمام فريق الجونة يوم الخميس13يناير الساعة 2:30 عصرًا.