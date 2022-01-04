شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر المقاصة يعلن عن موعد تغيير اسم النادى إلى "هويدي الفيوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو هويدي رئيس نادي مصر للمقاصة، عن موعد تغيير اسم النادي في الفترة المقبلة، بعد انتقال ملكيته إلى عائلة هويدي، وقال رئيس المقاصة في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": بالتأكيد سنغير اسم النادي خلال الأشهر المقبلة، النادي سيتحول إلى هويدي الفيوم، ومنذ فترة طويلة والجماهير تقول نادي هودي على المقاصة، وسنفعل الاسم الجديد في الدور الثاني من الدوري بعد اتمام كل الاجراءات.

أضاف: هدفنا استمرارية الفريق ونحن تحت أمر الجهاز الفني في كل طلباته، ورغم ما مررنا به لم نعاني من أزمات مادية.

واصل: قطاع الناشئين بالنادي ولد كبيراً ودورنا الحفاظ عليه في الفترة المقبلة، ونعلم أنهم تحملونا كثيراً خاصة في النواحي المادية.

ويبحث مسئولو نادى مصر المقاصة التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الانتقالات الشتوية يناير الجاري، لاسيما مع معاناة الفريق فى أكثر من مركز، خاصة مركزي الهجوم والوسط الدفاعي.

وتواصل مسئولو المقاصة مع أكثر من لاعب حر في الفترة الحالية من أجل ضمهم إلى صفوف الفريق الفيومي في الميركاتو الشتوي المقبل، لسد العجز في صفوف المقاصة، في محاولة لتدعيم الفريق من أجل الاستمرار في المنافسة على البقاء بالدوري الممتاز.

ويرغب المقاصة في ضم لاعبين مميزين على المستوى المهاري والخبرات في الممتاز، من أجل مساعدة الفريق الفيومي على البقاء في دوري الأضواء والشهرة، في ظل معاناته من نقص اللاعبين أصحاب خبرات اللعب في الدوري الممتاز.