شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يدرس الدفع بـ"تريزيجيه" فى مركز الظهير الأيسر بأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس كارلوس كيروش المدير الفنى للمنتخب الوطنى الدفع بمحمود حسن تريزيجيه فى مركز الظهير الأيسر فى بطولة أمم افريقيا على أن يشكل جبهة يسرى مع عمر مرموش الذى سيشارك فى مركز الجناح الأيسر، وهو ما سيتم تجربته فى التدريبات على أن يحسم كيروش قراره النهائى فى ضوء مدى الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

وغاب تريزيجيه عن منتخب مصر طوال الفترة الماضية بسبب إصابة الرباط الصليبى، قبل أن يعود للملاعب منذ فترة لكنه لم يشارك فى المباريات بشكل كامل بعد العودة مع ناديه أستون فيلا الانجليزى.

على صعيد متصل، شهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد ، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.