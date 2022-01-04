شكرا لقرائتكم خبر عن أبوعبلة يكشف أسباب إجراء تحاليل «DNA» للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي«DNA» للاعبين بداية من الشهر الجاري، وذلك لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

وأوضح «أبوعبلة» أن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي؛ وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأشار طبيب الفريق أن هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم، وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا عام٢٠١٩.

وأكد «أبوعبلة» أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية، وبرامج التغذية المحددة له، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين.

وقال «أبوعبلة» إن نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى الدكتور عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق؛ لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل.