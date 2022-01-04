مستندات.. كاف يخطر الاتحادات الوطنية بنسبة الجماهير في مباريات "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطاباً رسميًا لكل الاتحادات الوطنية الأفريقية يخطرهم فيه بالاجراءات الوقائية والطبية التي سيخضع لها الجمهور خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية من إجراءات التطعيم واختبارات الكشف عن فيروس كورونا وتطبيق كافة المقاييس التي أقرتها اللجنة الطبية في الكاف.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون خلال الفترة بين 9 يناير الجاري وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

وعلم "يلا كورة " أن الحكومة الكاميرونية والاتحاد الكاميروني لم يكن يرغب في وضع مقاييس طبية علي حضور الجماهير في الملاعب.

لكن كاف -عبر هذا الخطاب المرسل- حدد لجميع الاتحادات الأعضاء الآتي:

* تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها بالفعل وهي التطعيم والاختبارات الإجبارية لأي مشجع يرغب في دخول الملعب، ويتم تطبيق المقاييس التالية حتى إشعار آخر.

*حضور الجماهير بنسبة 80% من سعة الملعب خلال مباريات منتخب الكاميرون في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

*حضور الجماهير بنسبة 60٪ من سعة الملعب عند لعب باقي الفرق والمنتخبات الأخرى.