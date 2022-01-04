الأهلي: أرسلنا الملف الطبي للاعبين لـ"فيفا" قبل مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، أن إدارة النادي قامت بإرسال الملف الطبي للاعبي الفريق للجنة الطبية بكأس العالم للأندية.

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، إنه قام بإعداد ملف طبي شامل لكل اللاعبين وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الطبية بكأس العالم للأندية، وتم إرساله في الموعد المحدد له.

وأشار إلى إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي"DNA" للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

وأوضح، أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأكد أن مثل هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في أكبر الفرق حول العالم، وقام الأهلي باستخدامها من قبل وتحديدا عام ٢٠١٩، مؤكدا أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية وبرامج التغذية المحددة له فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج استشفاء وعلاج اللاعبين المصابين.

واستأنف الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في "الجيم" في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش ضمن البرنامج التدريبي للاعبين.