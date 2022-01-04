لتحديد القياسات البدنية.. إجراء تحاليل "DNA" للاعبي الأهلي بداية من فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أبوعبلة، طبيب الأهلي، أنه النادي حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي "DNA" للاعبين بداية من الشهر الجاري، وذلك لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة.

وقال أبو عبلة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، إن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي؛ وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.

وأوضح، أن هذه التحاليل يتم العمل بها عالميا في كبرى الفرق حول العالم، وقام النادي باستخدامها من قبل وتحديدا عام٢٠١٩.

وأشار إلى أن نتيجة تحليل كل لاعب تحدد متطلباته البدنية، وبرامج التغذية المحددة له، فضلا عن المساهمة في تحديد خطوات برامج الاستشفاء وعلاج المصابين.

واتم:" نتيجة التحاليل يتم عرضها على الجهاز الطبي للفريق، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعيد، إخصائي التغذية وكابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق؛ لتحديد دور كل منهم مع كل لاعب وفقا لنتائج التحليل".