مصدر: الأهلي يطالب كاف بـ200 ألف دولار مكافأة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أوضح مصدر بالأهلي، أن النادي أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بمكافأة السوبر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة، أن مكافأة السوبر الأفريقي 200 ألف دولار.

وتوج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي بضربات الترجيح والتي أقيمت قبل أيام في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستعد الأهلي لخوض بطولة كأس الرابطة المحترفة، قبل السفر إلى الإمارات لخوض كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه الموسم المنقضي في مايو الماضي، بعد الفوز على حساب كايرز تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.