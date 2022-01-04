منتخب مصر يواجه الكونغو للمحليين في "تقسيمة" قبل أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يخوض المنتخب الوطني "تقسيمة"، أمام منتخب الكونغو الديمقراطية للمحليين يوم 7 يناير المقبل، في أخر استعدادات الفراعنة لمواجهة نيجيريا يوم 11 من نفس الشهر في افتتاح مباراة المنتخب في كأس الأمم.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، مع كل من نيجيريا، والسودان، وغينيا بيساو.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أن يخوض لاعبي المنتخب الوطني تقسيمة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية للمحليين، في ظل حضور هيكتور كوبر.

وشهد تدريب المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة ومحمد النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، ومصطفى محمد المحترفي في جالاتا سراي التركي.

وينضم الثنائي محمد صلاح، لاعب ليفربول ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعب أستون فيلا غدا الأربعاء، لتكتمل قائمة ال25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب مصر مرانًا، في تمام العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.