الامارات | شاهد أجمل لقطات بطولة ملبورن للتنس.. حسناء اليابان ارتكبت 57 خطأ (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أجمل لقطات بطولة ملبورن للتنس.. حسناء اليابان ارتكبت 57 خطأ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم الاسباني رافائيل نادال في أول مباراة له بعد شفائه من كورونا، ومشاركته في بطولة ملبورن الصيفية للتنس، حيث خاض مباراة زوجي رفقة مواطنه خاومي مونار (يسار) ضد توماس مارتن إتشيفيري وسيباستيان بايز من الأرجنتين.

وكان نادال قد وصل الى استراليا قبل ايام معلنا مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة التي تنطلق 17 الجاري وتستمر حتى 30 منه، وذلك بعد تعافيه من اصابته بفيروس كورونا، ونشر صورة له على حسابه في انستغرام قال فيها "لا تقولوا لأحد، لكني هنا".

كما ظهرت اللاعبة اليابانية نعومي أوساكا بطلة أستراليا المفتوحة للتنس بشكل باهت في عودتها إلى الملاعب لأول مرة في أربعة أشهر، لكنها بلغت الدور الثاني في بطولة ملبورن بالفوز 6-4 و3-6 و6-3 على أليز كورنيه اليوم الثلاثاء.

وعانت اللاعبة اليابانية خلال إرسالها الأول وارتكبت 57 خطأ سهلا، منها ثمانية أخطاء مزدوجة، خلال مواجهة المصنفة 11 عالميا سابقا. وقالت أوساكا "أشعر أني من المحتمل قد ارتكبت الكثير جدا من الأخطاء السهلة لكن هذا أمر متوقع لأنها أول مباراة". وأضافت "كنت متوترة حقا، لذا أنا سعيدة أني حافظت على إرسالي خلال الشوط الأول".

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