شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد رحلة الإسماعيلى فى البطولات المحلية بعيداً عن الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المحترفة يوم 13 يناير الجارى موعدًا لإنطلاق أولى مباريات الإسماعيلى فى كأس الرابطة، وذلك ضد سموحه بالإسكندرية.

وأسفرت القرعة التى أقيمت أمس – الإثنين – بالقاهرة، عن وقوع الإسماعيلى فى المجموعة الثانية مع أندية الأهلى والمقاولون العرب وسموحه والجونة والبنك الأهلى.

وتعتبر هذه المسابقة هى الرابعة طوال تاريخ الكرة المصرية بعيدًا عن البطولات الرسمية ” الدورى العام وكأس مصر والسوبر المحلى ”

ورصد ” الموقع الرسمى للنادى الإسماعيلى ” جميع مشاركات النادى فى البطولات المختلفة على النحو التالى …

لعب الدراويش 41 مباراة، فاز 18 تعادل 13 خسر 10، له 51 هدفًا عليه 27 هدفًا، كلين شيت 21 لقاء

سجل الأهداف 18 لاعبًا .. سيد عبد الرازق بازوكا ” 13 هدفًا ” وأسامه خليل ” 9 أهداف ” وعلى أبو جريشة ” 7 أهداف ” وآمين دابو ” 3 أهداف ” وإسماعيل حفنى وعماد سليمان ومحمد فكرى الصغير وأحمد العجوز وفوزى جمال ” هدفين ” لكلا منهم وعبد الرحمن أنوس وحميدو وخالد القماش وأيمن الجمل وياسر عزت وطارق فهيم وأيمن كمال وسيد معوض وحمام إبراهيم ” هدفًا ” لكلا منهم

أولًا .. الدورة التنشيطية التى أقيمت بعد توقف الدورى موسم 71 / 72 على نسختين

لعب الدراويش 10 مباريات، فاز 5 تعادل 5 خسر صفر، له 18 هدفًا عليه 4 أهداف، كلين شيت 6 لقاءات

– الأولى ..

* يوم 31 مارس 1972 .. فاز الإسماعيلى على الزمالك بهدف نظيف ” أسامه خليل ”

* يوم 15 أبريل 1972 .. فاز الإسماعيلى على المصرى برباعية نظيفة ” على أبو جريشة 2 وسيد عبد الرازق بازوكا 2 ”

* يوم 23 أبريل 1972 .. تعادل الإسماعيلى مع الطيران سلبيًا

* يوم 28 أبريل 1972 .. تعادل الإسماعيلى مع غزل المحلة سلبيًا

* يوم 5 مايو 1972 .. فاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدفًا ” أسامه خليل 2 ”

– الثانية ..

* يوم 11 أغسطس 1972 .. فاز الإسماعيلى على دمياط بسداسية مقابل هدفًا ” سيد عبد الرازق 3 وعلى أبو جريشة 2 والسنغالى آمين دابو ”

* يوم 15 أغسطس 1972 .. فاز الإسماعيلى على القناه برباعية مقابل هدفًا ” سيد عبد الرازق وإسماعيل حفنى وأسامه خليل وعلى أبو جريشة ”

* يوم 21 أغسطس 1972 .. تعادل الإسماعيلى مع الأوليمبى بهدف لكل منهما ” أسامه خليل ”

* يوم 25 أغسطس 1972 .. الإسماعيلى وغزل المحلة ” إنسحاب المنافس ”

* يوم 1 سبتمبر 1972 .. تعادل الإسماعيلى مع الزمالك سلبيًا

* يوم 6 سبتمبر 1972 .. تعادل الإسماعيلى مع الترسانة سلبيًا

ثانيًا .. دورى أكتوبر الذى أقيم بسبب اندلاع حرب أكتوبر فى نهاية موسم 73 / 74

لعب الدراويش 8 مباريات، فاز 5 تعادل 1 خسر 2، له 18 هدفًا عليه 5 أهداف، كلين شيت 4 لقاءات

* يوم 15 مارس 1974 .. تعادل الإسماعيلى مع الشرقية بهدفين لكل منهما ” على أبو جريشة ”

* يوم 22 مارس 1974 .. فاز الإسماعيلى على المنيا بثلاثة أهداف مقابل هدفًا ” السنغالى آمين دابو وعبد الرحمن أنوس وإسماعيل حفنى ”

* يوم 5 أبريل 1974 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك بهدف نظيف

* يوم 8 أبريل 1974 .. خسر الإسماعيلى من غزل المحلة بهدف نظيف

* يوم 12 أبريل 1974 .. فاز الإسماعيلى على الأوليمبى بهدفين نظيفين ” السنغالى آمين دابو وسيد عبد الرازق بازوكا ”

* يوم 22 أبريل 1974 .. فاز الإسماعيلى على القناه برباعية نظيفة ” أسامه خليل 2 وسيد عبد الرازق بازوكا 2 ”

* يوم 26 أبريل 1974 .. فاز الإسماعيلى على دمياط بثلاثية نظيفة ” أسامه خليل وحميدو وسيد عبد الرازق بازوكا ”

* يوم 3 مايو 1974 .. فاز الإسماعيلى على الطيران برباعية نظيفة ” سيد عبد الرازق بازوكا 3 وأسامه خليل ”

ثالثًا .. كأس الاتحاد المصرى أقيم على أربع مرات خلال توقف الدورى العام بسبب ارتباطات المنتخب المصرى، شارك الإسماعيلى فى 3 مرات.

لعب الدراويش 23 مباراة، فاز 8 تعادل 7 خسر 8، له 15 هدفًا عليه 18 هدفًا، كلين شيت 11 لقاء

– موسم 89 / 90 ..

* يوم 16 سبتمبر 1989 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك بهدف نظيف

* يوم 24 سبتمبر 1989 .. خسر الإسماعيلى من المصرى بهدفين نظيفين

* يوم 29 سبتمبر 1989 .. فاز الإسماعيلى على المقاولون العرب بهدف نظيف ” عماد سليمان ”

* يوم 6 أكتوبر 1989 .. خسر الإسماعيلى من الأوليمبى بهدفين مقابل هدفًا ” عماد سليمان ”

* يوم 13 أكتوبر 1989 .. فاز الإسماعيلى على المريخ البورسعيدى بهدف نظيف ” محمد فكرى الصغير ”

* يوم 22 أكتوبر 1989 .. خسر الإسماعيلى من المنصورة بهدفين نظيفين

* يوم 10 نوفمبر 1989 .. خسر الإسماعيلى من الزمالك بهدفين مقابل هدفًا ” أحمد العجوز ”

* يوم 14 نوفمبر 1989 .. فاز الإسماعيلى على المصرى بهدف نظيف ” فوزى جمال ”

* يوم 19 نوفمبر 1989 .. تعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب سلبيًا

* يوم 24 نوفمبر 1989 .. فاز الإسماعيلى على الأوليمبى بهدف نظيف ” محمد فكرى الصغير ”

* يوم 28 نوفمبر 1989 .. تعادل الإسماعيلى مع المريخ سلبيًا

* يوم 3 ديسمبر 1989 .. فاز الإسماعيلى على المنصورة بهدف نظيف ” أحمد العجوز ”

– موسم 91 / 92 ..

* يوم 22 ديسمبر 1991 .. فاز الإسماعيلى على المريخ بهدفين مقابل هدفًا ” خالد القماش وأيمن الجمل ”

* يوم 3 يناير 1992 .. خسر الإسماعيلى من القناه بهدف نظيف

* يوم 10 يناير 1992 .. فاز الإسماعيلى على المصرى بهدف نظيف ” ياسر عزت ”

* يوم 24 يناير 1992 .. تعادل الإسماعيلى مع الأوليمبى سلبيًا

* يوم 8 فبراير 1992 .. تعادل الإسماعيلى مع المنصورة بهدف لكل منهما ” فوزى جمال ”

* حصل الإسماعيلى على المركز الثالث فى هذه النسخة بعد إنسحاب غزل المحلة

– موسم 99 / 2000 ..

* يوم 11 فبراير 2000 .. تعادل الإسماعيلى مع القناه سلبيًا

* يوم 18 فبراير 2000 .. خسر الإسماعيلى من الكروم بهدفين نظيفين

* يوم 25 فبراير 2000 .. تعادل الإسماعيلى مع جولدى ” المعادن ” سابقًا بهدف لكل منهما ” طارق فهيم

* يوم 10 مارس 2000 .. فاز الإسماعيلى على الشرقية بهدف نظيف ” أيمن كمال ”

* يوم 26 مارس 2000 .. تعادل الإسماعيلى مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما ” سيد معوض ”

* يوم 17 أبريل 2000 .. خسر الإسماعيلى من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدفًا ” حمام إبراهيم “