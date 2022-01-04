شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل بين الأهلى وفيفا للتنسيق بشأن مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في "ورشة عمل" يعقدها مسئولو الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" بشأن الترتيب لعدة أمور خاصة بمونديال الأندية.

ويلقي مسئولو الفيفا على نظراؤهم في الأهلي خلال ورشة العمل بعض التعليمات واللوائح الخاصة بالبطولة ، ويستفسر الأهلي خلال هذه الورشة عن عدة أمور خاصة بلوائح مونديال الأندية والمشاركة والإقامة وقوائم الأندية والتغييرات وغيرها من الأمور المتعلقة بكأس العالم للأندية التى تقام في الإمارات خلال الفترة من 3 حتى 12 فبراير المقبل.

ويتدرب الاهلي حالياً استعداداً لكأس الرابطة التى ستنطلق الأسبوع المقبل وتقام بدون اللاعبين الدوليين في الأندية المختلفة لتواجدهم مع المنتخب الوطني الأول في أمم أفريقيا التى ستنطلق بالكاميرون يوم الأحد المقبل، ويلعب الأهلي كأس الرابطة ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه ، كلاً من الأسماعيلي ، سموحة ، المقاولون العرب ، البنك الأهلي والجونة ويستهلها الأحمر بمواجهة الجونة عصر يوم 13 يناير الجاري.