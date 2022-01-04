شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد رفع الأثقال يؤجل انطلاق الموسم الجديد لـ 11 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جودة عبد الصادق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد رفع الأثقال، عن تأجيل إنطلاق النشاط المحلى ليوم 11 فبراير المقبل بدلا من يوم 5 من نفس الشهر ببطولة الجمهورية تحت 15، 17 سنة للموسم المحلى 2021 / 2022، ويفاضل مسئولو اتحاد رفع الاثقال بين السويس وأسيوط لإقامة البطولة المحدد موعد انطلاقها.

وقرر مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود مؤخرا تعيين علاء حسن كامل مديرا للمنتخبات والحكم الدولي جوده عبد الصادق إبراهيم رئيساً للجنة المسابقات بالاتحاد و أسامة عبد الجواد مقرر لجنة المسابقات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير والذي اتخذ خلاله المجلس عددًا من القرارات التنظيمه والمستقبلة في ظل خطه دقيقة أعدها الاتحاد للنهوض باللعبة وعودتها للعصر الذهبي ومنصات التتويج بعد فترة إيقاف طويلة بسبب المنشطات منعت الفراعنة من المشاركة في اولمبياد طوكيو الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر لرفع الأثقال شارك في بطولة العالم الأخيرة بأوزبكستان وشهد تألق لاعبة المنتخب الذهبيه نعمه سعيد التي نجحت في تحقيق الميدالية الذهبيه وتألقت ،فيما فشل محمد إيهاب في تحقيق أى نتيجة إيجابيه وانسحب من البطولة، وعلي نفس الدرب عبد الله جلال فيما قدم عاشور مستوي متميز وحليمه لكنهما لم يتمكنا من تحقيق ميدالية في بطولة العالم.

وتستعد الأثقال حاليا بسلسلة من المعسكرات الدولية لتكوين جيل جديد من الأوناش استعدادا لما هو قادم.

جاءت ول قرارات مدير المنتخبات علاء حسن كانت منع اللاعبين من الظهور الإعلامي أوالحديث عبر السوشيال ميديا دون إذن مسبق من رئيس الاتحاد أو مدير المنتخبات أوالمدير الفني حفاظا علي الاستقرار داخل المعسكرات وفرض حالة من الصرامه والتركيز خلال الفترة المقبله .