شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتوجه إلى الكاميرون بطائرة خاصة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغادر بعثة المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم الجمعة المقبل عبر طائرة خاصة للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق فى التاسع من يناير الحالى حتى السادس من فبراير المقبل.

وشهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد ، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ25 لاعبا .

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.