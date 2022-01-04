شكرا لقرائتكم خبر عن حجازي والنني ومصطفى محمد يشاركون في تدريبات منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ 25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.