ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة من الدور الأول بعد الخسارة من الأمريكية آن لى

وشاركت ميار شريف فى الأدوار الرئيسية للبطولة دون خوض التصفيات بسبب تقدمها فى التصنيف العالمى، حيث تحتل المركز الـ63 فى الوقت الحالى، فيما تأتى الأمريكية أن لى فى التصنيف الرابع على مستوى البطولة .

وتعد تلك المرة الأولى فى التاريخ التى تتأهل فيها لاعبة مصرية للدور الرئيسى لأحدى البطولات الأربع الكبرى بدون تصفيات، بسبب تصنيفها المتقدم.

وكانت ميار شريف قد أعربت عن سعادتها وفخرها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة صاعدة فى العالم، من قبل رابطة محترفات التنس، مقدمة الشكر لمجتمع التنس العالمى على التقدير والجمهور على دعمها المستمر.

وقالت ميار، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كلى فخر الحمد لله، تم ترشيحى من رابطة محترفات التنس، لجائزة أحسن لاعبة صاعدة فى العالم، بجانب 5 من أحسن اللاعبات، عاوزة أشكر مجتمع التنس العالمى على التقدير، وشكرا جمهورى على الدعم ولكل حد شارك فى كل حاجة وصلت لها.. الحمد لله".