شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. بركات يعلق دعاية انتخابية برقم 8 لخطف لقب الكابيتانو من غالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات.

وكشف محمد فضل لاعب الأهلي السابق، واحدة من المواقف الطريفة لمحمد بركات زميله السابق في الفريق، وقال فضل: مانويل جوزية قال لنا هعمل انتخابات لاختيار كابتن الفريق، وكان يعلم أننا جميعاً نحب حسام غالي ولن نرضى بغيره، وقال ذلك لأنه كان زعلان من حسام غالي في تلك الفترة.

أضاف: في اليوم التالي وجدت بركات علق ورق بصورته في غرفة الملابس، مرتدياً نظارة ووضع رقم 8 وهو رقمه في الفريق، وكتب سأضرب بيد من حديد، واعتقدت أنها مقلب من مقالب رمضان، ووضع أيضاً العديد من صور الفنانين والمشاهير معه وأخذنا الأمر بضحك وسخرية.

ويمتلك محمد بركات حياة أشبه بالفيلم السينمائى، الذى يمر بمجموعة من المطبات الصعبة والمفاجآت المذهلة التى غيرت كل حياته، فيما لعبت الصدفة الدور الأكبر فى حياة هذا اللاعب الموهوب، وحولها الحظ من قمة اليأس إلى منتهى الأمل ومن الفشل إلى النجاح.

ويقول الزئبقى، "لعبت الكرة بالصدفة حينما شاهدنى عمى ألعب فى الشارع وقال لى إننى موهوب، وقام بعدة اتصالات بصديقه حمادة إمام كابتن نادى الزمالك وحصل على كارت توصية للانضمام لناشئى الزمالك.. لكننى ذهبت فى وقت لم يكن فيه اختبارات ولم أجد من يشاهدنى فقررت العودة بعد مشورة والدى.. وأثناء العودة للبيت لم تفارق الدموع عينى.. لقد تبخر الحلم وسأل أحد المارة والدى عن سبب دموعى فحكى له القصة فأبلغه أنه مدرب فى نادى السكة الحديد ومستعد لضمى الآن لو وجد لدى الموهبة، وفعلاً شاهدنى وضمنى وأصبحت ناشئاً فى السكة الحديد".