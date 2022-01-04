اخبار الرياضه

الامارات | مفاجأة.. محمد صلاح أفضل من ميسي في استفتاء دوري عالمي

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. محمد صلاح أفضل من في استفتاء دوري عالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فضّل لاعبو الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا" المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي على الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر باريس سان جيرمان الفرنسي خلال استفتاء أجرته مجلة "كيكر" الألمانية لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2021، إذ حلّ ثانياً خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

وذكرت المجلة أن التصويت شمل 234 لاعباً، وأسفرت نتائجه عن حصول ليفاندوفسكي على أعلى نسبة تصويت (43.2 %)، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني (20.5 %)، ثم ميسي (11.5 %)، يليه غريمه البرتغالي في المركز الرابع (8.5 %)، والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي (4.7 %)، ومواطنه كريم بنزيمة (2.6 %).

وعلى صعيد المدربين، فاز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بلقب أفضل مدير فني في العالم (34.6 %)، يليه توماس توخيل مدرب الإنجليزي (24.8 %)، ثم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي (19.2 %).

ويأتي استفتاء "كيكر" بعد نحو شهر من الإعلان عن جائزة "فرانس فوتبول" الشهيرة لأفضل لاعب في العالم والتي توج بها ميسي للمرة السابعة في تاريخه.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا