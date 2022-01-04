وفاة أوسو كونان لاعب الأهلي السابق عن عمر 32 عاماً

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل الإعلام المحلية في كوت ديفوار، أن الإيفواري أوسو كونان، لاعب الأهلي السابق، قد توفي بعد إصابته بحالة تسمم.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، بأن اللاعب "توفي بعد تعرضه إلى تسمم، وتم نقله إلى أحد المستشفيات، ولكنه فارق الحياة".

وكان كونان قد انضم إلى صفوف النادي الأهلي في عام 2012، قادمًا من مصر للمقاصة، قبل أن يرحل سريعًا لتواضع مستواه مع المارد الأحمر.

وقدم كونان مستويات متميزة مع المقاصة، ليشارك في 5 مباريات مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد توقف مسابقة الدوري ليحرز هدفا وحيدا في شباك تشيلسي الغاني بمسابقة دور المجموعات.

ورحل كونان من الأهلي إلى صفوف نادي هجر السعودي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2013 قبل أن يعود مرة أخرى للأهلي ومنه للدوري التركي عبر بوابة فريق غازي عنتاب في صفقة انتقال حر.