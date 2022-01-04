شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عايز أشوف مصطفى شوبير فى كأس الرابطة بيقولوا "حارس كويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى الإعلامى أحمد شوبير رؤية نجله مصطفى حارس مرمى الأهلى يحمى عرين المارد الأحمر فى كأس رابطة الأندية المحترفة، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "سعيد جداً بمجهودات رابطة الأندية المحترفة ودورها الرائع فى الكرة المصرية، وفى السنوات المقبلة سوف نرى منها تطورات مذهلة".

ويضيف شوبير "تابعت قرعة مباريات كأس الرابطة وأتمنى تكون هذه البطولة فرصة رائعة لرؤية البدلاء واللاعبين الصاعدين، أنا مثلا نفسى أشوف مصطفى شوبير بيشارك فيها مع الأهلى بيقولوا حارس كويس".

وتابع شوبير "نفسى أشوف كارميلو أحدث صفقات الإسماعيلى، عايز أشوف نجوم الزمالك البعيدين عن المشاركة مع الفريق الأول".