إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى فى كأس الرابطة باستاد برج العرب

القاهرة - سامية سيد - حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة، ملعب مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الجولة الثانية لبطولة كأس الرابطة، وقرر مسئولو الرابطة إقامة المباراة على استاد برج العرب فى الإسكندرية أسوة بما يحدث فى مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة منح الفائز بكأس الرابطة جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، فيما يحصد الوصيف مليون جنيه، وصاحب المركز الثالث نصف مليون جنيه، ويحصل صاحب الرابع على ربع مليون جنيه، فيما يحصل كل فريق يشارك فى كأس الرابطة على جائزة قدرها 100 ألف جنيه.

وسيكون نظام بطولة كأس الرابطة هو مشاركة فرق مسابقة الدورى الممتاز 18 فريقًا إجباريًّا، وسيتم تقسيمهم على 3 مجموعات، تضم كل مجموعة 6 فرق.

وخلال دور المجموعات يخوض كل فريق 5 مباريات، ثم يجرى ترتيب الأندية عقب ذلك فى كل مجموعة، ليصعد أول كل مجموعة للدور نصف النهائى، بينما ستجرى المفاضلة بين نتائج الفرق صاحبة المركز الثانى ليتأهل صاحب أفضل نتائج للدور نصف النهائى، وينضم لأصحاب الصدارة فى المجموعات الثلاث.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة فى الدور نصف النهائى من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعى، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجرى حسم اللقب بينهما فى شهر يونيو المقبل وتحديدا أثناء التوقف الدولى.