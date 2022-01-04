شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا رافض نية البيع وقال لمسئولى الأهلى هتشوفوا هعمل إيه فى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل حديث محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى مع مسئولى ناديه بعد إتمام إجراءات إعارته لنادى هاتاى التركى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "خلال 48 ساعة أو 72 ساعة على أقصى تقدير سوف يعلن الأهلى إعارة كهربا لنادى هاتاى التركى لمدة ستة أشهر".

ويضيف شوبير: "اعتبروا الصفقة انتهت، كهربا راح لإدارة الأهلى وطلب الخروج للإعارة وقالهم أنا حابب أكمل فى الأهلى بس مفيش فرصة ألعب وأنا عايز أرجع المنتخب وأشارك فى كأس العالم وموسيمانى واخد موقف منى بدون مبرر حتى لو الموقف ده فنى، قالوا له ماشى إحنا موافقين تمشى".

وتابع شوبير: "اللى موقف الصفقة حالياً إن النادى التركى عايز يحط شرط نية البيع فى العقد وكهربا رافض الشرط ده، وكهربا مصمم على الرحيل وقال لمسئولى الأهلى هتشوفوا هعمل إيه وهتطلبوا ترجعونى تانى".

وأكمل شوبير "الأهلى هيحصل على 500 ألف دولار لإعارة كهربا للدوري التركى و3 ملايين دولار فى حالة وضع شرط بيع اللاعب".

ويضيف شوبير "نصيحتى لكهربا ياخد الموضوع تحدى ويسافر ويشارك ويلعب ويرجع أقوى من الأول ويأكد أنه يستحق العودة للأهلى".