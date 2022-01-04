شكرا لقرائتكم خبر عن البوليفى كارميلو يزور الأهرامات قبل بداية رحلة احترافه فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البوليفى كارميلو الوافد الجديد لصفوف النادى الإسماعيلى على زيارة الأهرامات عقب عودته من قضاء الإجازة التى حصل عليها بشرم الشيخ، حيث يحرص على مرافقة الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للدراويش وزوجته فى الاستمتاع بأوقاتهم بمصر.

وبدأ النادى الإسماعيلى إجراءات قيد البوليفى كارميلو الوافد الجديد للفريق فى قائمة الدراويش باتحاد الكرة، تمهيداً لمشاركته فى كأس رابطة الأندية التى تنطلق فى نسختها الأولى لتجهيز كل الفرق استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى.

ووضع الأرجنتينى خوان براون، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لتجهيز كارميلو للبطولة، وأعلن الإسماعيلى إتمام إجراءات التعاقد بشكل رسمى مع كارميلو ألجاراناز وصيف الدورى البوليفى، لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم بناء على طلب من خوان براون.





ونشرت اللجنة الفنية لقطات مصورة للاعب البوليفي الذي يجيد اللعب في مركز المهاجم الصريح والجناح ورحبت بانضمامه باعتباره إضافة مميزة للجانب الهجومي بعد مشاركته منذ عام 2019 وحتى الآن فى 60 مباراة سجل خلالها 34 هدفا وصنع العديد من الأهداف.

ورحب اللاعب بالانضمام لصفوف الدراويش رغم تلقيه أكثر من عرض، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة بالدورى المصرى تحت مظلة الإسماعيلي وبعد التعامل الاحترافي الذى وجده من قبل مجلس الإدارة ومسئولى النادى.