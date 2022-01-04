شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة محمد صلاح وتريزيجيه قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع الثنائى محمد صلاح وتريزيجيه لاعبا ليفربول وأستون فيلا الإنجليزيين، لمسحة طبية أمس فور وصولهما القاهرة استعدادا للانضمام لمعسكر المنتخب غدا الأربعاء، حيث يستعد الفراعنة لبطولة أمم أفريقيا.

وجاءت نتيجة المسحة سلبية لمحمد صلاح وتريزيجيه، كما سبق وتم عمل مسحة لمحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى فور وصوله فجر الأحد الماضى وجاءت سلبية أيضا.

من ناحية أخرى رفض البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب فى معسكر الفراعنة الحالى الذى تستعد من خلاله مصر لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال كيروش فى مؤتمر صحفى قبل انطلاق معسكر منتخب مصر "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسى لى هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء".

وأضاف مدرب المنتخب "أتابع جميع مباريات الدورى، وأحرص على متابعة جميع اللاعبين وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع فى الدورى والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصرى".

وأكد المدرب البرتغالى أنه اختار 40 لاعباً فى البداية ثم قام بتقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً من أجل المشاركة فى البطولة الأفريقية المقبلة التى تنطلق فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.