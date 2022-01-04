شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يفتح ذراعيه لمصطفى فتحى وينتظر إشارة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى ينتظر إشارة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق للدخول فى مفاوضات مع أى لاعب انتهى تعاقده مع ناديه، قائلا فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "ناس كتير بتتكلم عن مفاوضات الأهلى مع أشرف بن شرقى ومصطفى فتحى ولما سألت فى القصة دى قالولى موسيمانى لسه مطلبش عايز مين".

وتابع شوبير "الأهلى منتظر إشارة موسيمانى واللى هيشاور عليه النادى هيتعاقد معه، خاصة لو عقده خلصان ومن حق الأهلى قانونياً مفاوضاته، وفى الأهلى قالولى ده مش خطف ده حقنا لاعب عقده انتهى ومفاوضاتنا معاه قانونية والمدرب طلبه يبقى ليه لأ".

وأضاف شوبير "لو موسيمانى طلب تعاقد الأهلى مع مصطفى فتحى سيكون رد مسئولى الأهلى عليه جاهزون لإنجاز المهمة".