شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بن شرقى محير قلوب جماهير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تسيطر على جماهير الكرة المصرية، سواء الزملكاوية أو الأهلاوية، بعد تردد أنباء عن توقيع المغربى أشرف بن شرقى نجم القلعة البيضاء إلى الغريم التقليدى الأهلى.

وعلى وجه الخصوص مسئولو الزمالك والجماهير يعيشون فى حالة من التشتت، خاصة أن اللاعب يعد من أهم نجوم الصف الأول فى الفريق الأبيض، وينتظر مسئولو نادي الزمالك عودة المغربي أشرف بن شرقي إلى القاهرة، عقب قضاء إجازته فى مسقط رأسه بالمغرب، من أجل الاستفسار من اللاعب عن حقيقة الأنباء التى تتردد حول توقيعه للنادي الأهلي، فى ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير الجارى.

وكشف مصدر بالزمالك، أن بن شرقي يرفض الحديث عن ملف التجديد للزمالك من عدمه مع أى من زملائه بالفريق، الأمر الذى يزيد الشكوك حول توقيعه للأهلي، على أن ينتقل لصفوف الفريق الأحمر مجانًا بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر، أن إدارة الزمالك تنتظر عودة اللاعب لعقد جلسة والاستفسار عن حقيقة التوقيع للأهلي، مع فتح باب التفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقده مرة أخرى على أمل الموافقة وإنهاء الملف بأسرع وقت.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب بن شرقى فى الصور التالية: