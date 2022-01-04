شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير العناية المركزة يحسم مصير حسام عاشور بعد احتجازه فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندرى، التقرير النهائى للعناية المركزة لحسم خروجه من المستشفى، وذلك بعد احتجازه لمدة 24 ساعة، بسبب تعرضه لحالة تشنج مفاجئة خلال قيادة سيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى مع تخوفات من ابتلاعه للسانه.

وجاءت نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها عاشور على مدار الساعات الماضية مطمئنة، غير أن اللاعب مازال بانتظار التقرير النهائى للعناية المركزة لمغادرة المستشفى.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، على الاتصال باللاعب للاطمئنان على حالته خلال الساعات الأخيرة.

وكان عاشور قد عاد للمشاركة فى التدريبات مع الفريق خلال ديسمبر الماضى، وذلك بعد فترة غياب طويلة امتدت لنحو 7 أشهر، وذلك عقب تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى.

ونفى عاشور، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الأنباء التى تداولت مؤخرا عن اعتزاله كرة القدم، مؤكدا أنه ما زال قادرا على العطاء فى الملاعب ولم يقرر الاعتزال بعد.