شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..عبد الله السعيد ينضم لبيراميدز ويسجل هدفًا فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 يناير 2019 انضم عبد الله السعيد لصفوف بيراميدز قادماً من أهلى جدة السعودى ليقود الفريق السماوى للفوز على النادى الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراة الفريقين، حيث سجل هدفاً وصنع آخر، ورحل عبد الله السعيد عن الأهلي إلى الدورى الفنلندي ثم للأهلي السعودي قبل أن ينضم إلى بيراميدز.

حكاية عبد الله السعيد مع الأهلى شغلت الجميع فى مصر والوطن العربى، بعدما أثار اللاعب جدلا شديدا فى الوسط الكروى، عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، فى صفقة أطلق عليها إعلاميا "صفقة القرن"، وهو ما أثار أزمة داخل القلعة الحمراء، بعدها قرر مسئولو الأهلى إعارة اللاعب للدورى الفنلندى قبل بيعه للأهلى السعودى، وانتهى به المطاف فى نادى بيراميدز، وشارك اللاعب أمام الأحمر فى مباراته مع فريقه الجديد ببطولة الدورى، وفوجئت الجماهير بظهور اللاعب فى الفريق المنافس داخل الملعب.

وسجل "السعيد" مع الأهلي 67 هدفًا فى 227 مباراة، ومع الإسماعيلى 35 هدفًا فى 150 مباراة، ومع بيراميدز سجل 38 هدفًا فى 105 مباراة.

وقال عبد الله السعيد، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

وفاز السعيد مع الأهلي بـ3 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا.