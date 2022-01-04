شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض 5 لاعبين فوق الـ30 عاما لتجديد عقودهم.. "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح نادى الزمالك باب التفاوض مع خمسة لاعبين لتمديد عقودهم، رغم أن أعمارهم تخطت الثلاثين عاماً، وهم محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد عبد الشافى وعمر السعيد وحازم إمام، ومع حلول شهر يناير من العام الجديد 2022 أصبح هناك 11 لاعبًا فى صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يحق لهم التوقيع لأى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على أن يرحلوا عن القلعة البيضاء "مجانًا" فى نهاية الموسم، حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وتضم قائمة الزمالك 11 لاعبًا تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى ما يمنحهم أحقية التوقيع لأى نادٍ آخر فى شهر يناير الجارى وهم: المغربى أشرف بن شرقى، طارق حامد، محمد أبو جبل، محمد عبد الشافى، المغربى محمد أوناجم، الإيفوارى رزاق سيسيه، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، عمر السعيد، حازم إمام، مصطفى فتحى.

ويستطلع مسئولو الكرة بنادي الزمالك رأى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول حول ترتيب أولوياته في ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ستنتهى عقودهم.

وترغب إدارة القلعة البيضاء في ترتيب أولويات التجديد بحيث تبدأ في فتح خط المفاوضات مع اللاعبين الذين يرغب كارتيرون في استمرارهم وفقًا لرؤيته الفنية، مع تأجيل المفاوضات مع اللاعبين الذين يرى المدير الفني إمكانية الاستغناء عن خدماتهم والتعاقد مع بدلاء أكفاء فور انتهاء أزمة إيقاف قيد الزمالك.