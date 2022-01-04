شكرا لقرائتكم خبر عن 131دقيقة حصيلة ظهور محمد عبد السميع مع الإسماعيلى قبل تمديد الدراويش لعقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو النادي الإسماعيلي بشكل رسمي، إجراءات تمديد عقد محمد عبد السميع الجناح الواعد وصانع ألعاب الفريق حتى نهاية موسم 2025-2026.

شهد التوقيع، حضور جميع أعضاء مجلس إدارة النادي على رأسهم المهندس يحيى الكومى رئيس قلعة الدراويش.

محمد عبد السميع " مواليد ٢٠٠٠ " دخل إلى قائمة الإسماعيلى فى 7 مباريات، شارك فى 3 لقاءات بواقع 131 دقيقة. كان الجهاز الفنى للإسماعيلى الأسبق بقيادة إيهاب جلال قد اعتمد عليه أساسى فى مباراتى بيراميدز وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدورى العام المنقضى.

وطالب الجهاز الفني بقيادة الأرجنتنيني خوان براون بتجديد عقد اللاعب الذي يعد من مواليد 2000 باعتباره أحد المواهب التي تستحق الحصول على الفرصة مع الفريق الأول، في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها رغم صغر سنه.

كما رحبت اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصري بتجديد عقد اللاعب الذي سيكون في المستقبل القريب أحد العناصر والركائز الأساسية للفريق.

ووقع اللاعب على العقد الجديد دون إملاء أية شروط على النادي، رغبة منه في إثبات جدراته مع الفريق الأول بعد رحلة تألق ضمن صفوف قطاع الناشئين.

جاء ذلك، في إطار السياسة التي وضعها مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي بغرض عدم التفريط في اللاعبين المميزين الواعدين، تمهيدًا للاعتماد على جهودهم خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن عبد السميع يعد أحد العناصر التي تدرجت من قطاع الناشئين لصفوف الفريق الأول، كما نجح في التتويج مع فريق الشباب مواليد 99 بدوري الجمهورية منذ موسمين.