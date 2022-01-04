شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذر الدوليين من خطورة "أوميكرون" قبل السفر للكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاهلى ، على التواصل مع لاعبيه الدوليين لحثهم على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامتهم قبل التوجه الجمعة المقبلة للكاميرون للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية، لاسيما بعد إصابة المغربى بدر بانون بفيروس كورونا للمرة الثانية مع منتخب بلاده.

ويمثل الأهلى في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون كل من سداسى المنتخب الوطنى محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف، بالإضافة إلى على معلول المتواجد مع منتخب تونس، وأليو ديانج المتواجد فى قائمة منتخب مالى.

ويحاول مسئولو الأهلي إيجاد مخرج لأزمة تضارب المواعيد للاستفادة من كل اللاعبين المقيدين فى قائمة الفريق الأحمر، وتقام بطولة أفريقيا بالكاميرون فى الفترة ‎‏من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، بينما تقام بطولة كأس العالم للأندية فى الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

وانضم 8 لاعبين من فريق النادى الأهلى إلى قوائم منتخباتهم النهائية المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الكاميرون من الفترة 9 يناير الجارى إلى 6 فبراير المقبل، مما يعنى أن الأهلى مهدد بفقدان أى لاعب يصل منتخب بلاده إلى نصف نهائى البطولة أو النهائي.

ويشارك النادى الأهلى ممثلا للقارة الأفريقية للمرة السابعة في تاريخه في كأس العالم للأندية المقبلة، وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويواجه الأهلي فريق مونتيري المكسيكي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، حيث سيلعب الفريقان في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، يوم السبت الموافق 5 من شهر فبراير المقبل.