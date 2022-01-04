الامارات | تصرف غريب من محمد صلاح أثناء توجهه إلى مصر (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من محمد صلاح أثناء توجهه إلى مصر (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جمع النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ما يقارب من 2 مليون إعجاب على صورة قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، أثناء توجهه إلى مصر للانضمام إلى معسكر المنتخب المصري لخوض مباريات أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك عندما تعمد التصوير مبتسماً مع رفيقه بالملاعب الإنجليزية محمود حسن تريزيجيه، الذي كان نائماً ثم قام بنشر الصور مباشرة من الطائرة، في مشهد عفوي لاقى إعجاب وتعليق الكثيرين من لاعبي كرة القدم أيضاً على الصورة.

ومن المنتظر أن ينضم محمد صلاح ومحمود تريزيجيه اليوم إلى معسكر المنتخب المصري استعدادا لمبارياته ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.



وكان محمد صلاح قد أنهى مشواره مع ليفربول قبل الانضمام إلى المنتخب المصري بالتعادل مع تشيلسي الإنجليزي وإحراز هدفه رقم 16 في الدوري الإنجليزي، ليساهم في تعادل فريقه ليفربول أمام مضيفه تشيلسي (2-2) في قمة منافسات الجولة الـ21 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بينما لعب محمود تريزيجيه بديلا خلال مباراة فريق أستون فيلا أمام مضيفه بريتفورد







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