الامارات | حكم يتعرض للضرب في مباراة ملاكمة بعد إيقاف النزال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم يتعرض للضرب في مباراة ملاكمة بعد إيقاف النزال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الحكم الأمريكي صامويل بورغوس للكمة من الملاكم الجورجي ياغو كيلادزي، بعد خسارته المباراة التي أقيمت أمام الأوكراني فيكتور فيخريست "فاوست" في النزال الذي جمعهما في فئة الوزن الثقيل وذلك بعدما قرر الحكم إيقاف النزال نتيجة وقوع الملاكم وعدم قدرته على الاتزان.



وأظهرت كاميرات نقل المباراة قيام الملاكم الغاضب كيلادزي، من قرار إلغاء النزال بضرب الحكم بورغوس، بعد أن قرر الأخير إيقاف النزال في الجولة الثانية، بسبب سقوط الملاكم الجورجي على أرض حلبة ملعب النزال في هوليوود بولاية فلوريدا الأمريكية، عدة مرات وفقدانه للتوازن، وهو ما أغضب المهاجم الذي أشار للحكم إلى رغبته من استمراره واستكمال النزال في حين ظل الحكم ينظر إلى الملاكم متعجباً مما حدث قبل أن يتجه لإعلان فوز الملاكم "فاوست".



وطبقاً لمواقع إخبارية عالمية فإن فيكتور فيخريست الملقب بـ"فاوست"، انتصاره التاسع على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها سبعة بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة، وفي المقابل، تعرض ياغو كيلادزي، ويحمل الجنسية الأوكرانية أيضا، للهزيمة السادسة مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 27 انتصارا وتعادل واحد.







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