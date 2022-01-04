تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء 4 يناير/كانون الثاني 2022، بعض المباريات المهمة في المسابقة الأوروبية والعربية.



موعد مباراة الوحدة والنصر في كأس الرابطة الإماراتية والقنوات الناقلة

يستقبل فريق الوحدة نظيره النصر في إياب الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإماراتية للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قناتي "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية" على الهواء مباشرة.

تُختتم منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإماراتية للمحترفين بمباراة الوصل أمام العين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وستُنقل المباراة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناتي "دبي الرياضية" و"أبوظبي الرياضية".

يواجه فريق كاظمة نظيره القادسية في الجولة الثامنة من منافسات الدوري الكويتي.

وتبدأ المباراة في الساعة 5.35 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6.35 مساء بتوقيت أبوظبي.

يخوض فريق ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي، مباراة صعبة ضد نظيره لانس، وذلك في دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا

وتنطلق المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

ويُنتظر أن تُنقل المباراة بشكل مباشر تلفزيونيا عبر شبكة "بي إن سبورتس".