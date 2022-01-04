شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة هوستن للاسكواش بمشاركة 11 لاعباً مصرياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق اليوم، الثلاثاء، بطولة هوستن المفتوحة للاسكواش التى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 4 إلى 9 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وتشهد البطولة الظهور الأول للنجم المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالمياً والذي غاب عن المشاركة في البطولات خلال الأشهر الماضية لقضاء فترة تأهيل.

ويمثل مصر في هذه البطولة كل من: علي فرج، محمد الشوربجي، يوسف سليمان، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، عمر مسعد، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مروان الشوربجى، ومازن هشام.

وتعتبر البطولة ذات أهمية خاصة، حيث من المقرر أن تحدد صدارة التصنيف العالمي والتي يسيطرعليها البطل المصري علي فرج، بينما ينافس النيوزلاندي بول كول المصنف الثاني، على حصد لقب تلك البطولة، والتي قد تقوده إلى إنهاء الهيمنة المصرية على صدارة التصنيف العالمي في حالة تتويجه بلقب بطولة هوستن.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر ينايرالجارى، وحافظ البطل المصرى علي فرج، لاعب وادى دجلة، على صدارة التصنيف العالمى للشهر الخامس على التوالى والخامس والعشرين فى مسيرته الاحترافية، ليصبح بذلك ثالث أكثر اللاعبين المصريين هيمنة على الصدارة.

واستقر محمد الشوربجى في المركز الثالث وحل طارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الرابع، وتقدم مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي إلى المركز الخامس.