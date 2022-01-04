شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى ينتظم فى مران الإسماعيلى اليوم بعد التعافى من نزلة البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الشامى، مهاجم النادى الإسماعيلى، فى تدريبات فريقه اليوم، الثلاثاء، بعدما غاب اللاعب عن المران الجماعى للإسماعيلي فى الأيام الماضية لإصابته بنزلة برد حادة، ما أدى إلى قيام الدكتور مجدى الباز طبيب الفريق بعمل مسحة على اللاعب للاطمئنان على حالته الصحية وجاءت نتيجتها سلبية.

وقال طبيب الدراويش، إن اللاعب سيتواجد فى التدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء ولا داعى للقلق عليه بعد التأكد من عدم إصابته بالفيروس العالمى.