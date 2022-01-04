شكرا لقرائتكم خبر عن حسم إقامة انتخابات الزمالك يوم 11 فبراير المقبل وفى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسم مسئولو وزارة الشباب والرياضة موعد إقامة انتخابات نادي الزمالك يوم 11 فبراير المقبل، على أن تُجرى الانتخابات على يوم واحد، ووفقاً للائحة الاسترشادية، كما تم قبول أوراق ترشح جميع المرشحين الذين بلغ عددهم 71 شخصا.
وتقدم عدد كبير من الأسماء للترشح على مقاعد مجلس إدارة نادي الزمالك كالتالي:
منصب الرئيس
مرتضى منصور
عمر جلال حسن محمد هريدي
أحمد سليمان عفيفي
انتخابات الزمالك – منصب نائب الرئيس
مصطفى هدهود
ماجد فاروق عبد الجواد
أحمد محمد عبد الغني عبد الرازق
هشام نصر سليمان
أمانة الصندوق
خالد لطيف أمين
محمد قدري محمد
هاني شكري أمين
محمد أحمد حمدي
مرشحين فوق السن في انتخبات الزمالك
جمال عبد الحميد - أحمد مرتضى منصور - علاء مقلد - سليمان حمدان وهدان - علاء الدين أحمد ناجي - مريم رزق نصحي - شريفة الفار - هاني زادة -رفعت عبد الرؤوف شبل- أحمد عفيفي مصطفي - أحمد عبدالحق عبدالوهاب - رجب أحمد رواش -كريم محمد عادل السيد-هشام يكن حسين -عبدالله جورج عبده -هاني محمد فاروق ابو العز.
جمال عبدالناصر - عصام الدين حسن سيد - مصطفى سيد عبد الخالق- جمال شعلان - حسن السيد عمر احمد - صبحي عبد السلام - أسامة محمد عبد الباري - مجدي محمد السيوفي - ماهر محمد شفيق شقران -عمرو أدهم - مصطفى محمد أحمد بدوي -ماجد منصور قيشو - مروة عبد الله رمضان - حامد محمد عثمان -محمد رحمي -إيهاب الفولي - أحمد جمال -معتز وفائي عمران - أحمد محمد عبد الجواد- صبري محمد فتحي -الحسيني سمير محمد -،مصطفى سيف النصر عبد الظاهر- محمد ممدوح حسن - هاني عيد محمد - آمال عبد العاطي زوام.
منصب عضو تحت السن في اننتخابات الزمالك
سيف الإسلام محمد يوسف - محمد صلاح حسين -هشام نصر إبراهيم -محمد علي أحمد أبو النجا -محمود فيصل مصيلحي- أحمد هاني زادة- محمد جمال عطية متولي -أحمد سامر أبو الخير -سامر أحمد عبد الوهاب -محمد أسامة- محمد الحسيني -عمرو عز مختار محمود أحمد هشام حافظ- خالد محمد المنتصر عبد المنعم - بسنت سيد جوهر -محمود محمد محمود -أحمد محمد عمر دعبس -ايهاب عصمت حسن - محمد طارق حسن -سامح سوني سعيد.